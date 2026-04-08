Procurado

Suspeito descumpriu medida protetiva e teria ameaçado vítima de morte, segundo a Polícia Civil.

Manaus (AM) – O policial civil aposentado Divoney Perasa de Souza, de 59 anos, está sendo procurado por ameaçar decapitar a ex-companheira. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul, divulgou a imagem do suspeito para ajudar nas buscas.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, o homem aparece em um vídeo que circula nas redes sociais ameaçando a vítima de morte, chegando a afirmar que iria decapitá-la.

“No dia do fato, o autor retirou a vítima à força de sua residência, puxando-a pelos cabelos para dentro do carro, e a ameaçou com uma arma de fogo durante todo o tempo. Ele chegou, inclusive, a segui-la até a delegacia quando ela foi registrar a ocorrência”, relatou a delegada.

Disque-denúncia

A PC-AM solicita que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Divoney Perasa de Souza entre em contato pelos números (92) 98545-0808, da DECCM centro-sul; 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil; ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

VÍDEO: Policial Civil ameaça decapitar ex-mulher em Manaus: ‘vou jogar bola com a tua cabeça’