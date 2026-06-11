Barreirinha

O suspeito fugiu para a mata após o crime, mas acabou cercado e preso na casa do pai.

Barreirinha (AM) – Um homem de 34 anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (11) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus). Ele é acusado de tentar assassinar a facadas sua ex-companheira, uma jovem de 19 anos, após se recusar a entregar os filhos do casal.

A captura faz parte das diligências da Operação Mulher Segura, uma grande mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) focada em reprimir e combater crimes de violência doméstica e de gênero em todo o território brasileiro.

Covardia: golpes pelas costas

Segundo as investigações conduzidas pelo delegado Hugo Guimarães, titular da 42ª DIP, a jovem conviveu em união estável com o agressor por cerca de quatro anos. Ao longo do relacionamento, que gerou dois filhos, a vítima enfrentou um histórico severo de agressões físicas, ameaças de morte e comportamento possessivo por parte do suspeito.

No dia do atentado, a jovem foi até a residência do ex-marido para buscar os filhos. Revoltado com a presença da mulher e negando-se a liberar as crianças, o homem iniciou uma discussão áspera. Na sequência, armou-se com uma faca e atacou a ex-companheira de forma covarde.

“O homem armou-se com uma arma branca e desferiu golpes nas costas da vítima, causando lesões graves. O crime só não se consumou porque moradores da região intervieram rapidamente para conter a agressão e socorreram a jovem até uma unidade hospitalar”, informou o delegado Hugo Guimarães.

Caçada e prisão na casa do pai

Logo após desferir as facadas pelas costas da mãe de seus filhos, o criminoso fugiu e buscou abrigo em uma área de mata densa no município. A Polícia Civil iniciou uma busca contínua para localizá-lo e representou pelo pedido de prisão preventiva junto ao Poder Judiciário.

Na manhã desta quinta-feira, os policiais civis conseguiram rastrear o paradeiro do foragido e o surpreenderam escondido na residência do próprio pai. O mandado de prisão foi cumprido de imediato. O infrator foi autuado pelo crime de tentativa de feminicídio qualificado e foi transferido para a carceragem local, onde permanecerá trancado à disposição da Justiça.

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