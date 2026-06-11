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Operação Segurança Presente prendeu três integrantes de organização criminosa que invadiu festa e roubou moradores.

Manaus (AM) – Uma investigação robusta coordenada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), desmantelou uma organização criminosa especializada em assaltar residências de alto padrão na capital. Três suspeitos de integrarem o grupo foram apresentados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11/06): João Gabriel da Silva Santos, de 23 anos; Roberth Ailton Morais de Souza, de 23 anos; e Rafaela Euclídia Austin Marinho.

A ação, batizada de Operação Segurança Presente, cumpriu três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária. A ofensiva contou com o apoio estratégico da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Logística da quadrilha: Informação, carros e receptação

De acordo com o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, o diferencial do grupo era o acesso facilitado aos residenciais. Um dos investigados trabalhava como operário terceirizado em obras de engenharia civil dentro dos condomínios fechados. Ele usava a rotina de trabalho para analisar a rotina dos moradores e mapear vulnerabilidades.

“Foi uma investigação robusta que permitiu identificar integrantes do grupo que acessavam os residenciais para coletar informações e identificar brechas em determinadas residências. Posteriormente, esses dados estratégicos eram repassados a outros criminosos responsáveis pela execução direta dos roubos”, explicou Bruno Fraga.

O delegado Ivo Martins, titular do 19º DIP, detalhou a divisão minuciosa de tarefas da quadrilha:

O “Infiltrado”: O operário que levantava dados e repassava os pontos fracos das casas.

O operário que levantava dados e repassava os pontos fracos das casas. A Logística: Rafaela Euclídia era a responsável por alugar os veículos que transportavam os criminosos armados e os objetos roubados.

Rafaela Euclídia era a responsável por alugar os veículos que transportavam os criminosos armados e os objetos roubados. O Receptador: Roberth Ailton ficava encarregado de comercializar os bens eletrônicos e joias subtraídos das vítimas.

Assalto em festa e roubo no dia do pagamento

O caso mais recente e de maior impacto atribuído à quadrilha ocorreu no dia 9 de maio deste ano. Com as informações privilegiadas fornecidas pelo funcionário da obra, criminosos armados conseguiram passar pela portaria do condomínio e invadiram um evento familiar que acontecia em uma das residências, anunciando o assalto e gerando pânico entre os convidados.

A engenharia financeira da própria empresa onde o suspeito trabalhava também foi alvo da quadrilha. Os criminosos planejaram e executaram um assalto na sede da firma justamente no dia em que o dinheiro em espécie estava guardado para o pagamento dos operários.

A derrocada do grupo começou a partir de um rastro digital. Roberth Ailton tentou vender um dos celulares roubados no assalto de maio, o que permitiu o rastreamento por parte da equipe de inteligência da Polícia Civil.

Prisões na Zona Norte e Leste

Com a decretação das ordens judiciais, as equipes foram a campo. João Gabriel e Roberth Ailton foram localizados e capturados em bairros distintos da Zona Leste de Manaus. Já Rafaela Euclídia foi presa no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital.

Os três envolvidos responderão inicialmente pelo crime de roubo majorado e associação criminosa. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão detidos à disposição do Poder Judiciário. A PC-AM informou que as investigações continuam em andamento para identificar e prender os executores armados que aparecem nas imagens dos assaltos.

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