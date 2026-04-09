Detalhes

Adriane Galisteu revela que posou nua após morte de Ayrton Senna por dificuldades financeiras.

A atriz Adriane Galisteu, de 52 anos, revelou que decidiu posar nua para a revista Playboy após a morte de Ayrton Senna por enfrentar dificuldades financeiras. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Provoca, da TV Cultura.

Decisão foi motivada por dificuldades financeiras

Segundo a apresentadora, o ensaio realizado em 1995, um ano após a morte do piloto, foi motivado pela falta de dinheiro. Ela afirmou que, naquele período, enfrentava uma situação financeira delicada.

Fotos anteriores foram barradas por Senna

Galisteu relembrou que já havia feito fotos para a revista em 1993, no início do relacionamento com Ayrton Senna. Na época, o piloto interveio para impedir a publicação das imagens.

“Eu já tinha fotografado. Quando começamos a namorar, eu contei para ele [Ayrton]. Ele fez um movimento enorme, ele que pediu [para não publicar]. Ele trocou uma entrevista com o Juca Kfouri, editor da época. Depois que ele morreu, eu falei: ‘Ah, ele já não queria que eu fizesse. Acho que eu não vou fazer. Eu estou em uma outra fase’. Mas estava faltando dinheiro até para comprar um pastel na época”, narrou.

Relato foi feito em programa de TV

As declarações foram feitas no programa Provoca, da TV Cultura, onde a atriz falou abertamente sobre o período após a morte de Senna e as decisões que precisou tomar na carreira.

Leia mais:

Adriane Galisteu dá bronca em elenco do ‘Power Couple Brasil 6’: ‘Não vamos mais admitir’