Pronunciamento

Influenciadora pediu apoio aos fãs e afirmou estar sendo alvo de perseguição após nova prisão

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra divulgou uma carta escrita na prisão e afirmou que “nunca foi bandida” após a Justiça decretar sua prisão preventiva em uma operação que investiga lavagem de dinheiro e suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital. A irmã dela, Dayanne Bezerra, publicou o texto nas redes sociais nesta terça-feira (26).

Na carta, Deolane afirmou que sofre perseguição há mais de cinco anos e pediu apoio aos seguidores. “Mais uma vez a mãe está enjaulada por pura perseguição”, escreveu. Além disso, declarou: “Vocês não soltem a minha mão, não viu?”.

Deolane cita honorários advocatícios

A influenciadora também afirmou que a investigação envolve um depósito de R$ 24,5 mil referente a honorários advocatícios recebidos quando ainda atuava como advogada. Segundo ela, a informação consta no próprio inquérito.

“Sou mãe, sou empresária, sou advogada. Uma nordestina que venceu na vida pelo próprio suor”, disse no texto.

A polícia prendeu Deolane na última quinta-feira (21), em um condomínio de luxo no interior de São Paulo.

Investigação aponta lavagem de dinheiro

Segundo o Ministério Público de São Paulo, a investigação aponta que uma transportadora movimentava dinheiro do crime organizado por meio de uma empresa de fachada.

Além disso, análises financeiras identificaram movimentações consideradas suspeitas em contas ligadas à influenciadora entre 2018 e 2021.

A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 327 milhões em bens e valores, além da apreensão de veículos de luxo e imóveis ligados aos investigados.

Foto: Divulgação

Leia nota na íntegra:

“Bom dia, Brasil, de novo! Mais uma vez a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião. Isso já dura mais de cinco anos, afinal até pela morte do Kevin eu fui acusada.

Sobre esse processo gostaria de expressar minha indignação, já que nunca fiz parte do crime organizado. Reitero a minha inocência e deixo claro que estou presa pela quantia de R$ 24.500 (valor de honorários que recebi na época como ADVOGADA). Valor depositado em minha conta em espécie, e não pela transportadora mencionada no inquérito.

Não sou eu que estou afirmando isso, essa informação está no próprio inquérito. Peço para ser ouvida, assim como foi pedido no momento da prisão. Além do mais, desde o ano de 2022 venho sendo citada em reportagens midiáticas com tons ameaçadores e em momento algum fui chamada para prestar esclarecimentos sobre esse caso.

Minha vida é pública, meu endereço é público. Nunca fui ouvida em mais de 4 anos, mas fui acordada com um fuzil apontado para o meu rosto na minha casa e presa sem ter a oportunidade de esclarecer os fatos.

É mentira que tenho 37 empresas em meu nome. Uma mentira que pode ser facilmente comprovada em uma simples pesquisa na junta comercial, uma mentira que se tornou verdade de tantas vezes que foi repetida.

Fui advogada atuante em centenas de processos e nunca sequer estive presente na Penitenciária de Presidente Venceslau. Já disse muitos NÃOS para manter meus princípios e minha ética. Não sou e nunca fui bandida! Sou mãe, sou empresária, sou advogada. Uma nordestina que venceu na vida pelo próprio suor. Que segue de cabeça erguida acreditando na justiça.

Conto com as orações e o apoio de quem sempre esteve comigo. Mais uma vez, vocês não irão se arrepender. Um beijo a todos! Fé, já estou por aí esperando a próxima injustiça a ser combatida. Vocês não soltem a minha mão, não viu? Deolane Bezerra (carta ditada por Deolane para irmã e advogada Dayanne Bezerra)”.

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