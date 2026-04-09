Amazonas

Vítima tentava entrar no local de trabalho quando foi atingida por outro motociclista

Um motociclista, ainda não identificado, morreu ao ser arremessado para debaixo de um micro-ônibus de rota, na manhã desta quinta-feira (09/04) após um acidente entre duas motos na Avenida dos Oitis, principal acesso à Estrada do Puraquequara, na zona Leste de Manaus.

O acidente aconteceu no momento em que a vítima tentava entrar na empresa onde trabalhava, na própria avenida. Nesse momento, outra motocicleta, conduzida por um motorista de aplicativo atingiu a moto da vítima.

Com a força do impacto, o homem foi lançado para a pista e acabou indo parar debaixo do veículo que fazia rota de trabalhadores. Ele sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Foto: Reprodução

Logo depois do acidente, agentes de trânsito isolaram a área para evitar novos acidentes, o que causou lentidão no tráfego da região. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a realização da perícia.

A polícia deve investigar as causas do acidente.

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