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Ele tentou fazer o truque clássico ao equilibrar a bola girando na ponta do dedo

O papa Leão XIV protagonizou um momento descontraído no Vaticano nesta quarta-feira (08/04). Depois da audiência geral na Praça de São Pedro, ele recebeu os famosos Harlem Globetrotters, equipe dos Estados Unidos conhecida por misturar basquete com espetáculo e diversão.

Os jogadores fizeram uma pequena apresentação ali mesmo, mostrando suas habilidades com a bola. No meio da brincadeira, o papa topou participar e tentou fazer o truque clássico ao equilibrar a bola girando na ponta do dedo.

Veja o vídeo;

El papa León XIV jugó con una pelota de básquet durante la visita de los jugadores del Harlem Globetrotters en la Basílica de San Pedro. pic.twitter.com/R2C5KLcHIE — Corta (@somoscorta) April 8, 2026

No mesmo dia, Leão XIV também comentou sobre assuntos sérios. Ele elogiou o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, dizendo que isso traz um “sinal de esperança” para o mundo.

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