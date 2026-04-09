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Câmeras registraram momento em que mulher arranca plantas, quebra objetos e derruba vítima

Uma idosa, proprietária de uma pousada em Planaltina, no Distrito Federal, foi agredida no domingo (05/04) por uma hóspede embriagada durante um ataque de fúria. O episódio, ocorrido após a agressora discutir com a namorada e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram a mulher destruindo parte da pousada, arrancando plantas e quebrando objetos após uma discussão com a namorada. As duas estavam hospedadas no local há cerca de uma semana, após alugarem um quarto por um mês.

Ao perceber a confusão, a dona da pousada tentou intervir para conter a briga, mas acabou sendo empurrada pela suspeita e caiu de costas no chão, batendo a cabeça. Outra pessoa ainda tenta ajudar, mas não consegue impedir a ação.

Segundo informações preliminares, a mulher xingou a idosa de “velha desgraçada” e fez ameaças de morte durante o ataque.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar, que encontrou o local com sinais de destruição, com porta danificada, vidros quebrados e vestígios de sangue. A suspeita estava nua, bastante alterada e foi levada para a delegacia.

Após passar por audiência de custódia, a mulher recebeu liberdade provisória sem pagamento de fiança. A Justiça determinou que ela não pode deixar o Distrito Federal por mais de 30 dias, deve informar qualquer mudança de endereço, comparecer aos atos do processo e está proibida de se aproximar da vítima ou voltar à pousada.

O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia, em Planaltina, como lesão corporal, dano, injúria qualificada com base na Lei Maria da Penha.

Veja vídeo:

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