Polícia

Caso é investigado como tentativa de feminicídio

Um homem de 32 anos foi preso após jogar uma caminhonete contra o muro de uma instituição que abriga animais, na cidade de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, na tentativa de matar a própria namorada. O caso ocorreu na terça-feira (07/04) e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que o veículo entra em alta velocidade na rua e atinge o muro do local, onde vivem cerca de 150 cães. Apesar do impacto, nenhum animal ficou ferido e um cachorro que estava deitado próximo ao ponto da batida escapou por pouco.

De acordo com informações da polícia, o homem contou que perdeu o controle após descobrir uma suposta traição da namorada com o próprio patrão. Revoltado, ele pegou a caminhonete do chefe, discutiu com a mulher e jogou o veículo contra o muro com ela dentro.

Após a batida, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado pouco depois enquanto tentava se esconder em uma academia. Ele e a namorada sofreram apenas ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico.

O homem confessou à polícia que tentou provocar a morte dos dois e foi levado para a delegacia, onde permanece preso. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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