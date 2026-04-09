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Atriz revela detalhes da convivência com ex-marido e comenta felicidade do filho mais velho

A atriz Luana Piovani, 49, participou nesta quinta-feira (9) do videocast Conversa vai, conversa vem, onde falou sobre a atual relação com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, 37.

Os dois são pais de três filhos: Dom, de 14 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 10. “É para dar uma nota? Acho que seis e meio, porque aí passa de ano. Estou na Justiça ainda, porque ele me dá três mariolas e eu quero metade do pacote de mariola. Inclusive, não vejo a hora da gente começar a receber para criar filho”, disse Luana.

Mudança do filho mais velho traz felicidade

A atriz comentou sobre a mudança do filho mais velho para morar com o pai no Rio de Janeiro. Segundo ela, a decisão trouxe mais felicidade para Dom.

“A maternidade é uma obsessão, e filho é manipulador. Você vai deixando acontecer porque ama, acha que vai melhorar. Vi que estava vivendo um inferno, com um algoz em casa que todo dia empurrava o punhal mais para dentro”, afirmou.

Luana ainda destacou que a mudança melhorou a convivência familiar: “Consegui ter a grandeza de perceber que a felicidade dele não estava aqui. Ele tinha o direito de viver com o pai. Foi bom para todos. Dom está feliz, nossa relação virou uma lua de mel, Pedro está mais responsável e tem me surpreendido”, concluiu.

Vida atual de Luana e Pedro

Enquanto Pedro Scooby mora no Rio de Janeiro com Dom, a esposa Cíntia Dicker e a filha Aurora, de 3 anos, Luana Piovani reside em Portugal com os filhos mais novos, Bem e Liz, mantendo uma rotina de criação equilibrada e diálogo constante com o ex-marido.

(*) Com informações da CNN Brasil

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