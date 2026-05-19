A atriz Giovanna Antonelli movimentou as redes sociais no domingo (17) após compartilhar uma sequência de fotos sensuais e cheias de atitude.
A publicação rapidamente viralizou e arrancou elogios dos seguidores.
Fotos ousadas
Nos registros publicados, Giovanna apareceu em diferentes produções fashionistas.
Em uma das imagens, a atriz surgiu usando peruca loira de cabelo curto combinada com um casaco volumoso de pelos.
Além disso, outro clique chamou atenção pelo look transparente e pela proposta mais sensual do ensaio.
Web reage
Os fãs lotaram os comentários da publicação com elogios à beleza e à autoestima da artista.
“Travou a internet, que perfeição!”, escreveu uma seguidora.
Outros internautas também destacaram o estilo e a elegância da atriz nas imagens compartilhadas.
Sucesso redes
Giovanna Antonelli costuma movimentar as redes sociais com registros de bastidores, viagens e produções de moda.
Aos 50 anos, a atriz segue entre os nomes mais comentados da internet e acumula milhões de seguidores nas plataformas digitais.
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