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Atriz publicou sequência de fotos ousadas nas redes sociais e recebeu enxurrada de elogios dos fãs

Publicado em 19 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A atriz Giovanna Antonelli movimentou as redes sociais no domingo (17) após compartilhar uma sequência de fotos sensuais e cheias de atitude.

A publicação rapidamente viralizou e arrancou elogios dos seguidores.

Fotos ousadas

Giovanna Antonelli surpreende com cliques ousados nas redes Giovanna Antonelli surpreende com cliques ousados nas redes Giovanna Antonelli surpreende com cliques ousados nas redes Giovanna Antonelli surpreende com cliques ousados nas redes Giovanna Antonelli surpreende com cliques ousados nas redes Giovanna Antonelli surpreende com cliques ousados nas redes

Nos registros publicados, Giovanna apareceu em diferentes produções fashionistas.

Em uma das imagens, a atriz surgiu usando peruca loira de cabelo curto combinada com um casaco volumoso de pelos.

Além disso, outro clique chamou atenção pelo look transparente e pela proposta mais sensual do ensaio.

Web reage

Os fãs lotaram os comentários da publicação com elogios à beleza e à autoestima da artista.

“Travou a internet, que perfeição!”, escreveu uma seguidora.

Outros internautas também destacaram o estilo e a elegância da atriz nas imagens compartilhadas.

Sucesso redes

Giovanna Antonelli costuma movimentar as redes sociais com registros de bastidores, viagens e produções de moda.

Aos 50 anos, a atriz segue entre os nomes mais comentados da internet e acumula milhões de seguidores nas plataformas digitais.

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