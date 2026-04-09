México

Durante a discussão, uma das mulheres agarra em um ramo de flores e a outra parece tentar recuperá-lo

Duas mulheres foram flagradas discutindo durante um velório em Veracruz, no México, depois de terem descoberto que ambas mantinham um relacionamento amoroso com o morto. O momento foi gravado e rapidamente se tornou viral.

Uma das mulheres teria sussurrado perto do caixão: “Amor, vou sentir a tua falta”. Afirmação que levantou suspeitas em relação à outra mulher que estava também presente no velório, segundo o tablóide britânico The Sun.

“Quem é você?”, questionou a mulher, tendo a outra revelado que mantinha um relacionamento amoroso com o homem.

No vídeo – que pode ver acima -, as duas mulheres começam a discutir sobre o caixão no meio, enquanto as restantes pessoas assistiam.

Durante a discussão, uma das mulheres agarra em um ramo de flores e a outra parece tentar recuperá-lo.

No final, surge uma terceira pessoa que tentou acabar com a discussão, tendo agarrado uma das amantes.

De acordo com o meio de comunicação britânico, o vídeo conta já com mais de 150 mil visualizações e centenas de comentários. Entre eles surgem várias piadas sobre o momento. “Elas quase o mataram de novo”, comentou um usuário. Já outro escreveu: “É óbvio que o morto não vai para o céu”.

(*) Com informações de agências