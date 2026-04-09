União

Em 2026, somente no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas se uniram em oração pelas famílias

Promover a reflexão sobre os desafios e as virtudes da vida familiar, incentivando ações que fortaleçam os laços entre pais, filhos e demais membros da família, bem como o papel das comunidades religiosas e instituições sociais no apoio à estrutura familiar, é a base da Lei nº 8.113/2026, de autoria do deputado João Luiz e sancionada pelo ex-governador do Amazonas, Wilson Lima.

O “Dia Estadual da Família ao Pé da Cruz”, a ser celebrado anualmente na segunda sexta-feira do mês de abril, foi incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Amazonas.

Durante discurso nesta quinta-feira (9/4), no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), João Luiz destacou a importância da data, ao relacioná-la aos frequentes ataques dirigidos à família e à Bíblia.

“Vivemos um momento em que as pessoas exigem respeito, mas nem sempre respeitam o próximo, as famílias e a Bíblia Sagrada. Diante desses ataques constantes, instituímos uma data para reafirmar e celebrar a importância da família na vida das pessoas”, afirmou.

O parlamentar antecipou que, no próximo ano, na segunda sexta-feira do mês de abril, será realizado um evento gratuito voltado às famílias amazonenses, na Arena da Amazônia, estádio de futebol com capacidade de mais de 45 mil pessoas.

“Assim como ocorreu em outros estádios de futebol, que reuniram milhares de pessoas para celebrar o ‘Dia Estadual da Família ao Pé da Cruz’ em diversos estados do país, faremos o nosso evento em Manaus. Vamos reunir as famílias para um momento de reflexão sobre a sua importância”, ressaltou.

Eventos

Em 2026, somente no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas se uniram em oração pelas famílias. O evento também foi celebrado em diversos países, em todos os continentes. Ao todo, alcançou mais de 72 milhões de pessoas no mundo. O “Dia da Família ao Pé da Cruz” foi realizado em 3 de abril, Sexta-feira da Paixão.

O evento propõe colocar a família diante de Deus, incentivando a aplicação prática da fé no cotidiano. Os participantes compartilham pedidos, dores e esperanças, confiando na transformação espiritual dos lares. Depoimentos destacam a importância da intercessão pela família como base para uma vida estruturada e protegida de problemas como vícios, violência e infidelidade.

Lei

A expressão “Família ao Pé da Cruz” remete à cena bíblica descrita no Evangelho de João (19, 25-27), na qual Maria, mãe de Jesus, e o discípulo amado permanecem junto à cruz em um momento de dor e entrega. A imagem simboliza o amor incondicional, a fé diante do sofrimento e a união familiar mesmo em meio às adversidades.

A data representa um movimento de fé que reforça a importância da família como base da sociedade, promovendo união, oração e transformação espiritual. É uma oportunidade para que as famílias se reúnam, fortaleçam seus lares e vivenciem um momento coletivo de fé e esperança.

(*) Com informações da assessoria