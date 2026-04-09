Trânsito

Veículos ficaram parados na rotatória do São José e bloquearam acesso à avenida Autaz Mirim.

Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (9), na rotatória do bairro São José, na zona Leste de Manaus. No entanto, o que causou a lentidão no trânsito foi um desentendimento entre os motoristas envolvidos.

A situação envolveu um carro de passeio, modelo Fiat Palio, e um caminhão Volvo, que ficaram parados na via e acabaram bloqueando o acesso à Avenida Autaz Mirim.

De acordo com relatos, o fluxo de veículos ficou comprometido porque o condutor do carro se recusou, em um primeiro momento, a retirar o automóvel da pista.

Após ser orientado sobre os transtornos causados, ele concordou em remover o veículo, permitindo a liberação da via.

Com isso, o trânsito foi normalizado na região e a circulação voltou ao fluxo habitual.

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