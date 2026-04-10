Polícia

A vítima morreu a caminho do hospital após ser esfaqueado

Marcos Adriano Marques Paiva, de 31 anos, suspeito de matar Francinaldo Sena de Souza, de 49 anos, dentro de carro, foi preso na quinta-feira (09/04). Ele foi identificado pela investigação como autor do crime ocorrido no dia 22 de fevereiro deste ano, na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, na zona Sul de Manaus..

O caso aconteceu no dia 22 de fevereiro, e as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) apontam que o crime teria sido motivado por desentendimentos anteriores entre a vítima e o autor.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para os procedimentos legais e deve responder pelo crime de homicídio. Detalhes sobre a investigação serão divulgados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (10).

Relembre o caso

Francinaldo de Sena, de 49 anos, morreu a caminho do hospital após ser esfaqueado, na manhã desta terça-feira (24/02), na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, na zona Sul de Manaus.

Na época, os familiares contaram que Francinaldo estaria em casa, consumindo bebida alcoólica com o suspeito, quando começaram a discutir. A circunstância do desentendimento ainda não foi confirmada oficialmente pela polícia.

Durante a confusão, ele foi atingido por golpes de faca no abdômen e mesmo ferido, entrou no próprio carro e saiu em busca de atendimento médico. No trajeto, já nas proximidades da avenida, perdeu o controle da direção, o veículo bateu em outro carro e, em seguida, atingiu a estrutura de uma parada de ônibus. Francinaldo não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro.

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