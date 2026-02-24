Briga termina em morte

Vítima tentou dirigir até hospital, mas bateu em veículo e em parada de ônibus antes de morrer

Um homem identificado como Francinaldo de Sena, de 49 anos, morreu a caminho do hospital após ser esfaqueado, na manhã desta terça-feira (24/02), na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, na zona Sul de Manaus.

Segundo informações repassadas por familiares, Francinaldo estaria em casa, consumindo bebida alcoólica com um homem, quando começaram a discutir. A circunstância do desentendimento ainda não foi confirmada oficialmente pela polícia.

Foto: Portal Em tempo

Durante a confusão, ele foi atingido por golpes de faca no abdômen ainda dentro da residência. Mesmo ferido, entrou no próprio carro e saiu em busca de atendimento médico. No trajeto, já nas proximidades da avenida, perdeu o controle da direção, o veículo bateu em outro carro e, em seguida, atingiu a estrutura de uma parada de ônibus. Francinaldo não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro.

De acordo com o delegado Daniel Verzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima tinha passagens pela polícia por suspeita de violência doméstica. No entanto, o delegado não soube informar a motivação para o crime e nem se o suspeito foi identificado.

O caso será investigado.

Veja vídeo:

Homem morre em carro a caminho do hospital no Educandos pic.twitter.com/rhrUzzN7Zl — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 24, 2026

Veja mais

Desfiles das escolas de samba e Carnaboi reúne mais de 110 mil pessoas no Sambódromo

Juízas e servidores do TJAM são investigados por prisão de inocente deportado dos EUA