Polícia

Vítimas foram atacadas enquanto atendiam ocorrência de furto de energia

Dois funcionários da Amazonas Energia foram agredidos enquanto realizavam uma fiscalização de furto de energia na tarde de quinta-feira (09/04), na rua Cananeia, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, os trabalhadores estavam em serviço quando foram surpreendidos por suspeitos que reagiram violentamente à fiscalização. As vítimas sofreram agressões físicas e foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizaram exame de corpo de delito.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que vai apurar quem são os responsáveis e esclarecer as circunstâncias da agressão.

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