Confusão

Polícia usou balas de borracha para conter briga

Os torcedores do Paysandu invadiram a arquibancada do Nacional e iniciaram uma briga generalizada na noite desta quinta-feira (09/04), durante partida na Arena da Amazônia, em Manaus. A confusão começou quando um grupo rompeu a área de isolamento e avançou contra os rivais, provocando correria e tensão nas arquibancadas.

Diante da situação, policiais militares usaram balas de borracha para dispersar os torcedores e cessar confrontos. Após a formação de um cordão de isolamento, a confusão foi controlada.

Apesar do tumulto, não houve registro oficial de prisões ou feridos, a segurança foi reforçada para garantir a saída do público com mais tranquilidade após o fim do jogo.

Dentro das quatro linhas, o Nacional dominou a partida. O time aplicou uma goleada histórica de 7 a 0 sobre o Paysandu, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Norte.

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