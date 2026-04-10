Nova tecnologia

Nova tecnologia amplia atendimento de alta complexidade e passa a ser oferecida na rede pública do Amazonas.

O governador interino Roberto Cidade inaugurou, nesta sexta-feira (10/04), cinco câmaras de Oxigenoterapia Hiperbárica no Hospital Delphina Rinaldi Aziz, em Manaus.

Com isso, a nova estrutura amplia a capacidade de atendimento da rede pública estadual e, além disso, passa a oferecer, pela primeira vez em um hospital público do Amazonas, a medicina hiperbárica para pacientes com feridas complexas, queimaduras e infecções graves.

Tecnologia amplia atendimento e salva vidas

Durante a entrega, Roberto Cidade destacou, sobretudo, o impacto da nova estrutura para salvar vidas.

“São equipamentos modernos, os primeiros do estado, que vão ajudar muito no tratamento de pacientes com complicações do diabetes, queimaduras graves e outras situações complexas. Além disso, é uma entrega que traz esperança para quem mais precisa”, afirmou, acompanhado da secretária de Saúde, Nayara Maksoud, e dos deputados estaduais Felipe Souza e Wanderley Monteiro.

Assim, a entrega reforça a assistência de alta complexidade ao incorporar uma tecnologia que acelera a recuperação de tecidos e melhora a resposta clínica de pacientes em estado grave. Dessa forma, o Amazonas passa a oferecer esse tipo de tratamento dentro da própria rede pública.

Investimentos ampliam rede hospitalar no Amazonas

Além disso, a implantação das câmaras hiperbáricas se soma a uma série de investimentos realizados pelo Governo do Amazonas desde 2019. Como resultado, as ações ampliaram a rede hospitalar, modernizaram unidades e incorporaram tecnologias inovadoras.

Ao todo, o estado já abriu cerca de 900 novos leitos, o que equivale à criação de quase três hospitais do porte do Delphina Aziz. Nesse contexto, o próprio hospital também passou por expansão ao longo dos últimos anos e hoje conta com cerca de 360 leitos, consolidando-se como referência em alta complexidade na região Norte.

Além disso, a unidade reúne o maior parque diagnóstico da região, com equipamentos modernos que dão suporte a procedimentos complexos e diagnósticos de alta precisão.

Hospital se consolida como referência no Norte

O hospital também se tornou referência como o maior centro transplantador do Norte do país. Nesse sentido, a unidade ampliou sua atuação de transplantes de córnea para incluir rim e fígado, além da realização de implantes cocleares.

Desde a retomada dos procedimentos na rede estadual, já foram realizados mais de 300 transplantes na unidade. Portanto, o avanço reforça o papel estratégico do hospital na saúde pública da região.

Tecnologia e digitalização fortalecem atendimento

Os avanços na saúde também envolvem a digitalização da rede. Entre os principais destaques, o portal Saúde AM em Tempo Real permite acompanhar indicadores hospitalares e fluxo de atendimento, fortalecendo a transparência e a gestão baseada em dados.

Além disso, a modernização dos hospitais trouxe tecnologia beira-leito ao Complexo Hospitalar Sul e ao Hospital 28 de Agosto, o que garante mais segurança assistencial e agilidade no atendimento.

Da mesma forma, outras unidades também foram beneficiadas, como o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, que ampliou cirurgias, reduziu o tempo de espera e implantou o modelo Fast Track.

Nova tecnologia acelera recuperação de pacientes

Fotos: Alex Pazuello e Thiago Corrêa/Secom

A Oxigenoterapia Hiperbárica consiste na inalação de oxigênio puro em ambiente pressurizado, com pressão superior à atmosférica. Nessas condições, ocorre aumento significativo da quantidade de oxigênio no sangue, permitindo maior alcance aos tecidos com circulação comprometida.

Desde fevereiro, mais de mil procedimentos já foram realizados no Hospital Delphina Aziz. Além disso, as sessões duram entre 90 e 120 minutos e funcionam como terapia complementar, potencializando tratamentos como cirurgias e uso de antibióticos.

Assim, a técnica é indicada para casos de infecções graves, queimaduras, lesões por radiação, intoxicações e feridas de difícil cicatrização. Na prática, a terapia acelera a cicatrização, reduz infecções e diminui o risco de amputações.

Além disso, contribui para a recuperação de pacientes críticos e melhora a eficiência do sistema de saúde.

Paciente destaca benefícios do tratamento

O paciente Márcio Couto, de 51 anos, utilizou a terapia após uma amputação e destacou os benefícios.

“O processo de cicatrização é muito bom porque você ganha tempo, tem o tempo otimizado para ficar com a sua família e passar menos tempo no hospital, porque quanto menos tempo você passar longe de um ambiente hospitalar para viver sua vida normal, é melhor”, afirmou Marcio.

Hospital recebe reconhecimento nacional

O desempenho do Hospital Delphina Aziz também tem reconhecimento nacional. Além disso, a unidade conquistou o selo UTI Top Performer 2026, que destaca hospitais com alto desempenho assistencial, e mantém a certificação ONA nível 3, a mais alta acreditação hospitalar do país.

Por fim, o hospital integra a rede nacional de hospitais inteligentes do Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando-se como referência em inovação e tecnologia.

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