Emprego

Inscrições seguem até 12 de maio; provas ocorrem em São Gabriel da Cachoeira

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abriu concurso público com 31 vagas para professor do magistério superior. As inscrições seguem até 12 de maio, às 17h. Além disso, todas as etapas do certame ocorrerão em São Gabriel da Cachoeira.

Provas serão realizadas no interior do Amazonas

De acordo com a universidade, a escolha do município busca aproximar a instituição das realidades locais. Nesse sentido, o foco está na educação indígena e nas licenciaturas voltadas ao Alto Rio Negro.

Inscrições e taxas

Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do portal da Progesp. A taxa varia de R$ 90 a R$ 130, conforme a titulação exigida para cada vaga.

Etapas do processo seletivo

As vagas abrangem diferentes áreas do conhecimento. O processo seletivo inclui prova escrita, prova didática e análise de títulos. Após a aprovação, a universidade contratará os docentes pelo regime estatutário, que garante estabilidade e benefícios da carreira federal.

Ufam destaca interculturalidade

A reitora da Ufam, Tanara Lauschner, afirma que a realização do concurso em São Gabriel da Cachoeira reforça o compromisso institucional com a interculturalidade.

“Esse concurso é um passo fundamental para a consolidação do projeto da Ufam em São Gabriel da Cachoeira. Além disso, a aplicação das provas no município amplia o acesso de candidatos da região e possibilita que os futuros docentes iniciem sua trajetória já inseridos na realidade do Alto Rio Negro”, destacou.