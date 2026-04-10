Inflação

Inflação acumula alta de 4,14% em 12 meses; transportes lideram alta

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,88% em março, considerado a inflação oficial do país. No ano, o índice acumula alta de 1,92% e, nos últimos 12 meses, de 4,14%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (10) pelo IBGE.

Transportes puxam alta da inflação

Em março, o avanço do índice foi impulsionado principalmente pelo grupo Transportes. Em seguida, aparecem Alimentação e bebidas. Juntos, esses dois grupos responderam por 76% do IPCA no período.

Combustíveis pressionam resultado

O gerente do IPCA, Fernando Gonçalves, afirma que o cenário internacional já impacta alguns preços.

“Em alguns subitens, especialmente nos combustíveis, já se sente o efeito das incertezas no cenário internacional”.

Ele detalha o peso dos combustíveis no resultado:

“O resultado do grupo transportes de 1,64% foi influenciado pela alta de 4,47% nos combustíveis. A gasolina, que havia recuado 0,61% em fevereiro, subiu 4,59% em março, configurando-se como o principal impacto individual no resultado: 0,23 ponto percentual. É importante destacar a alta de 13,90 no subitem óleo diesel”.

Alimentos têm altas e quedas

No grupo Alimentação e bebidas, os preços subiram com destaque para o leite longa vida e o tomate. Por outro lado, caíram os preços da maçã e do café moído.

Variação regional do IPCA

Entre as capitais, Salvador registrou a maior variação, com alta de 1,47%, influenciada pela gasolina. Já Rio Branco teve a menor taxa, de 0,37%, puxada pela queda na energia elétrica residencial.

(*) Com informações da Agência Brasil