PIM

Exportações crescem 27,28% e PIM mantém mais de 129 mil empregos no período

O Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou faturamento de R$ 37,04 bilhões no primeiro bimestre de 2026. O resultado indica estabilidade em relação ao mesmo período de 2025, quando o total foi de R$ 37,37 bilhões.

Em dólar, o faturamento global alcançou US$ 6,73 bilhões nos dois primeiros meses do ano.

Exportações crescem no início de 2026

O PIM apresentou desempenho positivo nas exportações. Em fevereiro de 2026, as vendas externas somaram US$ 51,38 milhões, com leve alta de 0,59% em relação a fevereiro de 2025.

No acumulado do bimestre, o crescimento foi mais expressivo. As exportações chegaram a US$ 125,29 milhões, alta de 27,28% na comparação com os US$ 98,44 milhões registrados no mesmo período de 2025.

Emprego se mantém estável no polo

O setor industrial encerrou fevereiro com 128.985 trabalhadores empregados, incluindo contratos diretos, temporários e terceirizados.

Além disso, a média mensal de empregos diretos no bimestre ficou em 129.254 postos, mantendo estabilidade no nível de ocupação.

Segmentos com maior participação no faturamento

Os principais subsetores do PIM no acumulado até fevereiro foram:

Duas Rodas (20,82%)

Bens de Informática (18,85%)

Eletroeletrônico (15,91%)

Químico (12,16%)

Termoplástico (9,14%)

Metalúrgico (8,87%)

Mecânico (8,59%)

Setores com maior crescimento

Entre os segmentos, o destaque foi o setor de Bebidas, que registrou alta de 43,64% no faturamento.

Também apresentaram crescimento:

Químico (+15,25%)

Termoplástico (+11,11%)

Metalúrgico (+7,84%)

Eletroeletrônico (exceto Bens de Informática) (+5,20%)

Duas Rodas (+5,13%)

Produção industrial avança em produtos-chave

Entre os produtos fabricados no período, os aparelhos telefônicos (incluindo porteiros eletrônicos) registraram o maior crescimento percentual, com 38.922 unidades produzidas, alta de 21,63%.

A produção de telefones celulares chegou a 1.817.314 unidades, com crescimento de 7,34%.

O polo de Duas Rodas produziu 379.046 motocicletas, motonetas e ciclomotores, alta de 5,52% em relação ao mesmo período de 2025.

Avaliação da Suframa

O superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, avaliou os resultados como um período de estabilização do polo, com destaque para exportações e emprego.

“Manter uma média de mais de 129 mil trabalhadores ativos demonstra a capacidade e força estrutural do nosso polo. Além disso, o salto de mais de 27% nas exportações acumuladas prova que as indústrias da Zona Franca de Manaus continuam altamente competitivas no cenário internacional. Tudo isso só evidencia que o PIM segue forte, diversificado e plenamente preparado para expandir seus resultados ao longo de 2026”, avaliou.