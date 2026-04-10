Camisa 10

Auxiliar da Seleção Brasileira fala sobre lista final, elogia Vinicius Júnior e destaca Estêvão como nome em ascensão

O auxiliar da Seleção Brasileira, Davide Ancelotti, afirmou que Neymar “tem uma chance” de disputar a Copa do Mundo. O atacante do Santos Futebol Clube não foi convocado nos dez jogos sob comando de Carlo Ancelotti.

” A lista final será divulgada em 18 de maio. Claro, ele é o artilheiro da Seleção e tem uma chance. Ele tem tempo para dar o seu melhor e tentar entrar na lista”, afirmou em entrevista ao podcast Euro Leagues, da BBC Radio 5 Live.

Possível retorno de Neymar à Seleção

A ausência nas últimas convocações gerou a leitura de que Neymar estaria fora dos planos. No entanto, a comissão técnica ainda mantém a possibilidade de inclusão entre os 26 jogadores que irão disputar o torneio.

“No final, é uma decisão que o treinador tomará, e ele tem tempo para tomá-la”, disse Davide.

Além disso, Neymar pode disputar até 11 partidas pelo Santos até a divulgação da lista final. O atacante segue cronograma individualizado e, por isso, pode não atuar em todos os jogos.

Destaques da Seleção Brasileira

Na mesma entrevista, Davide Ancelotti elogiou Vinícius Júnior e destacou o nível de cobrança sobre o atacante.

“Vinicius é um craque do futebol. Ele é um dos jogadores mais talentosos do mundo e carrega esse peso porque todos esperam que ele vença o jogo sozinho. As expectativas sobre ele são maiores do que sobre qualquer outro jogador, talvez apenas menores do que sobre Kylian Mbappé neste momento”, avaliou.

Estêvão é citado como promessa

Davide também destacou Estêvão como um dos nomes em ascensão e possível novidade no ciclo da Seleção.

“Temos muitos jogadores de ataque, temos muito talento e muitos perfis diferentes. E se eu tiver que dar um nome, Estêvão é um dos talentos em ascensão do Brasil”.

Ele reforçou ainda a importância da condição física dos atletas na definição final da lista.

“Em termos de jogadores de ataque, temos muito talento e perfis diferentes. Se eu tiver que dizer um nome, Estêvão é um dos talentos em ascensão no Brasil. Na última Data Fifa, não esteve porque estava voltando de lesão. Para nós, como comissão técnica, é importante ter todos os jogadores em forma. É claro que, na lista final, será diferente. Se tivermos jogadores importantes que possam se recuperar a tempo do primeiro jogo, podemos chamá-los. É um grande talento, um grande finalizador, um jogador que pode dominar na Europa nos próximos anos”.