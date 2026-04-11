A americana Adriana Luna levou um susto ao descobrir que estava grávida, mesmo utilizando um Dispositivo Intrauterino, método conhecido pela alta eficácia.
Moradora de Corpus Christi, Adriana e o noivo, Anthony Lerma, não planejavam outro filho. O casal já tinha um menino de 2 anos, e ela havia iniciado recentemente um curso de enfermagem.
Descoberta surpreendente
O susto aumentou quando exames confirmaram uma gestação múltipla rara: quadrigêmeas.
Adriana contou à emissora KIII que o noivo, que é gêmeo, inicialmente não acreditou na notícia.
“Gravidez múltipla não é comum na minha família, então isso foi algo novo. Ao mesmo tempo eu estava animada e preocupada”, afirmou Adriana.
Nascimento em data simbólica
As quadrigêmeas idênticas — Amora, Analia, Arya e A’zura — nasceram no Valentine’s Day.
Apesar da data simbólica, as bebês nasceram com 29 semanas de gestação. Por isso, foram encaminhadas para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).
Estado de saúde das bebês
Até o momento, duas das quatro crianças já receberam alta hospitalar. As demais seguem sob cuidados médicos.
“Eu já tinha decidido que teria apenas um filho, mas elas simplesmente chegaram e são um milagre, porque não era para estarem aqui”, disse Adriana.
*Com informações do Extra
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