Surpresa

Caso raro nos EUA surpreende casal que não planejava mais filhos; bebês nasceram prematuras no Dia dos Namorados

Publicado em 11 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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A americana Adriana Luna levou um susto ao descobrir que estava grávida, mesmo utilizando um Dispositivo Intrauterino, método conhecido pela alta eficácia.

Moradora de Corpus Christi, Adriana e o noivo, Anthony Lerma, não planejavam outro filho. O casal já tinha um menino de 2 anos, e ela havia iniciado recentemente um curso de enfermagem.

Descoberta surpreendente

O susto aumentou quando exames confirmaram uma gestação múltipla rara: quadrigêmeas.

Adriana contou à emissora KIII que o noivo, que é gêmeo, inicialmente não acreditou na notícia.

“Gravidez múltipla não é comum na minha família, então isso foi algo novo. Ao mesmo tempo eu estava animada e preocupada”, afirmou Adriana.

Nascimento em data simbólica

As quadrigêmeas idênticas — Amora, Analia, Arya e A’zura — nasceram no Valentine’s Day.

Apesar da data simbólica, as bebês nasceram com 29 semanas de gestação. Por isso, foram encaminhadas para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

Estado de saúde das bebês

Até o momento, duas das quatro crianças já receberam alta hospitalar. As demais seguem sob cuidados médicos.

“Eu já tinha decidido que teria apenas um filho, mas elas simplesmente chegaram e são um milagre, porque não era para estarem aqui”, disse Adriana.

*Com informações do Extra

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