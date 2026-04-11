Eliminação

Discussão entre participantes agita a casa após formação do 15º paredão do reality

Publicado em 11 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A formação do 15º paredão do Big Brother Brasil 26 gerou desentendimento entre participantes na madrugada deste sábado (11).

A confusão começou após Jordana acender a luz do quarto durante o castigo do monstro, o que incomodou outros confinados.

Discussão entre participantes

Após Milena negar pedidos para apagar a luz, Ana Paula Renault reagiu de forma irritada.

“Cresce, tia Milena!”, disse a participante ao se dirigir ao interruptor.

Além disso, Milena comentou que Jordana poderia voltar a acender a luz, o que manteve o clima tenso no ambiente.

Parcial indica favorito para eliminação

Enquanto isso, o emparedado Leandro Boneco aparece como favorito para deixar o programa, segundo enquete do jornal Extra.

Na parcial das 13h30 deste sábado, Boneco soma 54,92% dos votos. Em seguida, Marciele aparece com 38,54%, enquanto Gabriela tem 6,54%.

Como foi a formação do paredão

O líder Juliano Floss indicou Gabriela diretamente ao paredão.

Além disso, ele desempatou a votação da casa entre Boneco e Marciele. A participante, no entanto, teve direito ao contragolpe e puxou o baiano para a berlinda.

A decisão sobre o contragolpe partiu de Milena, que conquistou o poder ao apertar um botão misterioso na área externa da casa na quinta-feira (9).

*Com informações do Extra

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