A formação do 15º paredão do Big Brother Brasil 26 gerou desentendimento entre participantes na madrugada deste sábado (11).
A confusão começou após Jordana acender a luz do quarto durante o castigo do monstro, o que incomodou outros confinados.
Discussão entre participantes
Após Milena negar pedidos para apagar a luz, Ana Paula Renault reagiu de forma irritada.
“Cresce, tia Milena!”, disse a participante ao se dirigir ao interruptor.
Além disso, Milena comentou que Jordana poderia voltar a acender a luz, o que manteve o clima tenso no ambiente.
Parcial indica favorito para eliminação
Enquanto isso, o emparedado Leandro Boneco aparece como favorito para deixar o programa, segundo enquete do jornal Extra.
Na parcial das 13h30 deste sábado, Boneco soma 54,92% dos votos. Em seguida, Marciele aparece com 38,54%, enquanto Gabriela tem 6,54%.
Como foi a formação do paredão
O líder Juliano Floss indicou Gabriela diretamente ao paredão.
Além disso, ele desempatou a votação da casa entre Boneco e Marciele. A participante, no entanto, teve direito ao contragolpe e puxou o baiano para a berlinda.
A decisão sobre o contragolpe partiu de Milena, que conquistou o poder ao apertar um botão misterioso na área externa da casa na quinta-feira (9).
*Com informações do Extra
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