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Indústria aposta em telas maiores, IA e integração com celulares diante da nova era multitela

A proximidade da Copa do Mundo FIFA 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, impulsiona o mercado global de televisores. Tradicionalmente, anos de Copa representam aumento nas vendas de TVs. No entanto, em 2026, o setor enfrenta uma mudança estrutural no consumo audiovisual, marcada pela crescente preferência por smartphones.

Consumo migra para o celular

Dados da Ampere Analysis mostram que o consumo de conteúdo em televisores caiu de 61% em 2017 para 48% em 2024.

Ao mesmo tempo, o uso de celulares para assistir a vídeos quase dobrou, passando de 11% para 21%.

Esse cenário marca a primeira vez em que a TV deixa de ser a principal tela no consumo global de conteúdo.

Era da experiência multitela

Apesar da queda, os televisores não perderam relevância. Pelo contrário, passaram por um processo de ressignificação.

Hoje, o consumo ocorre de forma complementar. Enquanto o celular domina conteúdos rápidos, como vídeos curtos, a TV se consolida como plataforma para eventos ao vivo e experiências imersivas.

Segundo Victor Machado, a televisão se tornou o principal destino para eventos de grande audiência, como jogos de futebol.

Além disso, dados da Kantar Ibope Media indicam que as TVs conectadas superaram os celulares como principal tela para consumo do YouTube no Brasil.

Indústria aposta em tecnologia e telas maiores

Gigantes do setor, como Samsung, LG, TCL e Hisense, investem em inovação para atrair consumidores.

Entre as estratégias estão o aumento do tamanho das telas e a integração com celulares e ferramentas de inteligência artificial.

A Samsung aponta que um quarto das TVs vendidas globalmente já possui mais de 65 polegadas. Já a LG projeta crescimento de até 30% nas vendas em 2026, impulsionado por modelos maiores.

Copa do Mundo deve aquecer vendas

A expectativa da Eletros é de crescimento médio de 10% nas vendas de TVs no Brasil em 2026.

Além disso, o calendário da Copa deve antecipar o consumo. Diferente de 2022, quando o torneio ocorreu no fim do ano, a edição de 2026 será no meio do ano, concentrando até 50% das vendas no primeiro semestre.

Streaming e novas formas de assistir

A mudança no consumo também impacta a forma de transmissão dos jogos.

Nesta edição, plataformas digitais ganham protagonismo. O YouTube será central na transmissão, com a Cazé TV exibindo todas as partidas.

Por isso, fabricantes investem em sistemas que já vêm com aplicativos integrados e maior conectividade entre dispositivos.

TV como centro da casa conectada

Outro movimento importante é a integração dos televisores com outros aparelhos.

Sistemas como o WebOS, da LG, permitem controlar eletrodomésticos pela TV. Além disso, recursos como espelhamento de celular e multitela ampliam a experiência do usuário.

Assim, a TV deixa de ser apenas um aparelho de exibição e passa a atuar como centro de comando digital da casa.

*Com informações da IstoÉ Dinheiro