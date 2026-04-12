Um menino sofreu uma descarga elétrica ao tentar fechar o portão de uma quadra esportiva em um condomínio no bairro de Jatiúca, em Maceió.
O caso aconteceu na última quinta-feira (2) e foi registrado por câmeras de segurança.
Criança ficou em contato com corrente elétrica
Segundo a família, o menino permaneceu em contato com a estrutura energizada por cerca de 10 segundos.
Durante o incidente, um amigo que presenciou a cena tentou ajudar e também recebeu uma descarga elétrica.
Ainda assim, ele conseguiu puxar as pernas da vítima e interromper o contato com a corrente.
Vítima passa bem após atendimento
O menino foi socorrido e, apesar do susto, não apresentou ferimentos graves.
De acordo com informações médicas repassadas à família, a forma como o resgate foi realizado foi essencial para evitar consequências mais graves.
Especialistas alertam para riscos
Especialistas destacam que, em situações de choque elétrico, não é recomendado tocar diretamente na vítima enquanto ela estiver em contato com a fonte de energia.
Nesses casos, o procedimento mais seguro é desligar a eletricidade ou utilizar materiais isolantes para afastar a pessoa.
Além disso, o socorro médico deve ser acionado imediatamente.
*Com informações do Caderno de Notícias
Leia mais:
Homem morre eletrocutado enquanto fazia reparo no forro de casa em Manaus