quadra esportiva

Criança ficou cerca de 10 segundos em contato com estrutura energizada; amigo ajudou no resgate

Publicado em 12 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Um menino sofreu uma descarga elétrica ao tentar fechar o portão de uma quadra esportiva em um condomínio no bairro de Jatiúca, em Maceió.

O caso aconteceu na última quinta-feira (2) e foi registrado por câmeras de segurança.

Criança ficou em contato com corrente elétrica

Segundo a família, o menino permaneceu em contato com a estrutura energizada por cerca de 10 segundos.

Durante o incidente, um amigo que presenciou a cena tentou ajudar e também recebeu uma descarga elétrica.

Ainda assim, ele conseguiu puxar as pernas da vítima e interromper o contato com a corrente.

Vítima passa bem após atendimento

O menino foi socorrido e, apesar do susto, não apresentou ferimentos graves.

De acordo com informações médicas repassadas à família, a forma como o resgate foi realizado foi essencial para evitar consequências mais graves.

Especialistas alertam para riscos

Especialistas destacam que, em situações de choque elétrico, não é recomendado tocar diretamente na vítima enquanto ela estiver em contato com a fonte de energia.

Nesses casos, o procedimento mais seguro é desligar a eletricidade ou utilizar materiais isolantes para afastar a pessoa.

Além disso, o socorro médico deve ser acionado imediatamente.

*Com informações do Caderno de Notícias

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