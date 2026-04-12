Um episódio tenso chamou a atenção nas redes sociais após um homem tentar capturar uma anaconda em uma área rural da Colômbia.
Segundo relatos de testemunhas, a situação saiu rapidamente do controle e gerou momentos de pânico entre moradores.
Tentativa terminou em caos
De acordo com pessoas que estavam no local, o homem se aproximou do animal com a intenção de dominá-lo.
No entanto, ele aparentemente não tinha preparo para lidar com uma serpente desse porte.
Durante a tentativa, a anaconda reagiu, e a ação se transformou em um cenário caótico.
Vídeos mostram tensão
Imagens compartilhadas nas redes sociais registraram o momento de tensão.
Nos vídeos, é possível ouvir pessoas gritando e tentando ajudar à distância, enquanto o homem enfrentava dificuldades para conter o animal.
Caso reforça alerta sobre riscos
Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde do homem.
Ainda assim, o episódio reforça o alerta de especialistas sobre os riscos de interagir com animais silvestres.
Além disso, autoridades recomendam manter distância e acionar órgãos ambientais em situações desse tipo.
*Com informações do Caderno de Notícias
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