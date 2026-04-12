Anaconda

Tentativa de dominar serpente saiu do controle e assustou moradores em área rural

Publicado em 12 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Um episódio tenso chamou a atenção nas redes sociais após um homem tentar capturar uma anaconda em uma área rural da Colômbia.

Segundo relatos de testemunhas, a situação saiu rapidamente do controle e gerou momentos de pânico entre moradores.

Tentativa terminou em caos

De acordo com pessoas que estavam no local, o homem se aproximou do animal com a intenção de dominá-lo.

No entanto, ele aparentemente não tinha preparo para lidar com uma serpente desse porte.

Durante a tentativa, a anaconda reagiu, e a ação se transformou em um cenário caótico.

Vídeos mostram tensão

Imagens compartilhadas nas redes sociais registraram o momento de tensão.

Nos vídeos, é possível ouvir pessoas gritando e tentando ajudar à distância, enquanto o homem enfrentava dificuldades para conter o animal.

Caso reforça alerta sobre riscos

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde do homem.

Ainda assim, o episódio reforça o alerta de especialistas sobre os riscos de interagir com animais silvestres.

Além disso, autoridades recomendam manter distância e acionar órgãos ambientais em situações desse tipo.



*Com informações do Caderno de Notícias

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