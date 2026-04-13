Susto

Incêndio assustou clientes em Petrópolis, mas não deixou feridos.

Manaus (AM) – Um carro pegou fogo na tarde desta segunda-feira (13) em um posto de combustíveis na rua Raquel de Souza, no bairro Petrópolis, zona Sul da capital.

Informações iniciais apontam que o incêndio pode ter sido provocado por uma falha elétrica no veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e houve apenas prejuízos materiais.

Vídeos registrados por testemunhas mostram o momento em que o automóvel estava em chamas dentro do estabelecimento.

O fogo foi controlado e não houve maiores danos. As causas do incidente ainda devem ser investigadas.

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