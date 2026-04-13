Visitação

Inspeção pode ser feita até dia 15; leilão on-line ocorre no dia 16.

Manaus (AM) – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) iniciou a visitação pública dos veículos que estarão disponíveis no leilão de 2026. A inspeção ocorre das 9h às 16h e segue até quarta-feira (15).

Visitação ocorre até dia 15

Os interessados podem conferir de perto as condições dos veículos na avenida Raimundo Parente, lote 45, bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

Ao todo, estão disponíveis 291 lotes, sendo 52 carros e 239 motocicletas para arremate.

Segundo o diretor técnico do Detran-AM, Wendell Waughan, a visita é essencial para que os participantes conheçam o estado real dos veículos antes de fazer lances.

Leilão será realizado on-line

O leilão será realizado exclusivamente pela internet no dia 16 de abril, com início às 9h, por meio do site www.wrleiloes.com.br. oficial da empresa responsável.

Como acessar o edital

Para mais informações, os interessados devem acessar o site do Detran-AM, na aba “Acesso à informação”, depois “Publicações” e, em seguida, “Leilões”. Lá está disponível o documento com as regras atualizadas do certame.

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