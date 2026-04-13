Bombeiros

Fogo assustou moradores na zona Centro-Sul; causas ainda são investigadas.

Manaus (AM) – Um incêndio atingiu uma gráfica localizada na Rua Djalma Dutra, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital, no final da tarde desta segunda-feira (13). O caso ocorreu por volta das 17h30 e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações repassadas por um trabalhador do local, o fogo teria começado após um curto-circuito em uma máquina do tipo guilhotina, utilizada para corte de papel. No momento do incidente, havia material sobre o equipamento, o que facilitou a propagação das chamas.

Fogo começou em máquina de corte

Após o curto-circuito, o papel presente na máquina acabou sendo atingido pelo fogo, iniciando o incêndio dentro da gráfica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar as chamas em pouco tempo, evitando que o fogo se espalhasse para outras áreas do imóvel.

Fumaça assustou moradores

Apesar do controle rápido do incêndio, a fumaça se espalhou com intensidade e causou pânico entre moradores que vivem em andares superiores de prédios próximos, que variam entre três e quatro pavimentos.

Segundo relatos, algumas pessoas desceram às pressas dos apartamentos ao perceberem a fumaça.

Ninguém ficou ferido

Apesar do susto, não houve registro de feridos. As causas exatas do incêndio devem ser apuradas.

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