País e Mundo

As aulas no Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado foram suspensas

Um incêndio atingiu o Velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (08/04), e destruiu cerca de metade do telhado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a estrutura interna não sofreu danos. No local também funciona o Museu Olímpico do Rio, que praticamente não foi afetado.

Até o momento, a causa do fogo ainda é desconhecida. Mesmo após o controle inicial das chamas, um novo foco chegou a surgir.

Veja o vídeo;

DRONE DO COR-RIO | INCÊNDIO NA BARRA DA TIJUCA



O drone do COR-Rio acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio que atinge o velódromo do Parque Olímpico, na Avenida Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca.



Equipes da Prefeitura do Rio acompanham o trabalho dos… pic.twitter.com/a1tHLaydre — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 8, 2026

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h17 para a ocorrência na Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Segundo o subcomandante-geral Luciano Sarmento, a situação poderia ter sido bem mais grave.

“Nós não sabemos as causas, que só a perícia poderá dizer, mas é fato que se iniciou na parte externa, na lona”, afirmou. “A cobertura do Velódromo era toda num material sintético. Essa lona derreteu e soltou um material muito parecido com uma teia de aranha”, explicou.

Ao todo, 60 bombeiros de seis quartéis atuaram na ocorrência. As aulas no Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado foram suspensas.

Leia mais

Vídeo mostra ônibus atolado e estrada precária em Iranduba

Exército apreende 5 kg de ouro ilegal na fronteira com a Colômbia



