Posse

Presidente da Aleam toma posse como governador interino e defende gestão voltada ao povo do estado

O deputado estadual Roberto Cidade assumiu o governo do Amazonas na tarde deste domingo (5), no plenário Ruy Araújo, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A cerimônia marcou a transição de comando no Executivo estadual.

Baixa presença de parlamentares

A solenidade de posse contou com a participação de apenas cinco deputados estaduais. Ainda assim, o ato foi realizado conforme o protocolo oficial da Casa Legislativa.

Em seu discurso de posse, Roberto Cidade evitou falar em futuro político. Além disso, garantiu que assume o governo do Amazonas com o compromisso de fazer uma política voltada ao povo do estado.

Agradecimentos e encerramento

O governador interino agradeceu a presença dos deputados presentes na solenidade. Por fim, ele também reconheceu o apoio do ex-governador Wilson Lima ao destacar a oportunidade de assumir o comando do estado.

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