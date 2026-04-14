Jogo

Jogo terminou 0 a 0 e teve expulsões e polêmicas de arbitragem no Brasileirão.

O dublador Gustavo Machado fez a leitura labial de alguns momentos da partida durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que terminou empatado em 0 a 0 neste domingo (12), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja o vídeo no fim da matéria.

O jogo, realizado na Neo Química Arena, foi marcado por polêmicas de arbitragem, expulsões e forte tensão em campo.

Clássico teve expulsões e muita polêmica

A partida ficou mais marcada por decisões controversas do que por chances claras de gol.

Empurrado pela torcida, o Corinthians começou melhor e teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas criou poucas oportunidades reais.

Aos 30 minutos, a equipe levou perigo em finalização cruzada que atravessou a área sem conclusão.

O cenário mudou aos 35 minutos, quando André foi expulso após um gesto obsceno, deixando o Corinthians com um jogador a menos.

Com vantagem numérica, o Palmeiras passou a controlar mais a posse, mas terminou o primeiro tempo sem finalizações.

Segundo tempo mais intenso

A etapa final começou mais movimentada. Mesmo com um a menos, o Corinthians assustou em chute de fora da área, defendido por Carlos Miguel.

O Palmeiras respondeu com finalização de Maurício, exigindo boa defesa de Hugo Souza.

Lance polêmico e outra expulsão

Aos 16 minutos, um lance dentro da área gerou reclamação do Palmeiras, mas o VAR manteve a decisão de seguir o jogo.

O clima ficou ainda mais tenso aos 23 minutos, quando Matheuzinho foi expulso após atingir Flaco López, deixando o Corinthians com dois jogadores a menos.

Pressão final do Palmeiras

Mesmo em desvantagem, o Corinthians ainda teve grande chance com Yuri Alberto, que desperdiçou cara a cara com o goleiro.

O Palmeiras seguiu pressionando até o fim, mas parou em boas defesas de Hugo Souza, e o clássico terminou empatado em 0 a 0.

Dublagem das polêmicas de Corinthians X Palmeiras! pic.twitter.com/lSg62G6znW — Gustavo Machado (@gustavomachadog) April 13, 2026

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