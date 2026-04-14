Fiscalização

Ação do IMMU na avenida Itaúba resultou em autuações e orientações a condutores

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou nesta terça-feira (14) mais uma edição da operação Trânsito Seguro. A ação ocorreu na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, um dos principais corredores da zona Leste.

A operação abordou 373 veículos, aplicou 89 autuações e removeu 13 veículos irregulares.

Fiscalização e orientação aos motociclistas

Durante a ação, os agentes fiscalizaram documentos obrigatórios e orientaram os motociclistas sobre segurança no trânsito. Um dos pontos reforçados foi evitar o uso de viseira escura durante a noite, prática que pode gerar multa e comprometer a visibilidade.

Objetivo é reduzir acidentes e infrações

Segundo o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, a operação é essencial para diminuir infrações e salvar vidas.

“As fiscalizações estão mais intensas na zona Leste. A prefeitura quer garantir mais segurança viária e ampliar essas ações para outras áreas da cidade”, destacou.

População apoia ações de fiscalização

O motorista de aplicativo Eneias de Lima Almeida, de 35 anos, defendeu a continuidade das operações. Ele acredita que a fiscalização aumenta a segurança e ajuda a combater irregularidades.

“Essas ações são importantes porque ainda há muitos condutores que desrespeitam as regras. Isso também contribui para reduzir a criminalidade”, afirmou.

Irregularidades flagradas durante a operação

Os agentes identificaram diversas infrações, como:

Motocicletas sem placa

Veículos com chassi adulterado

Condutores sem CNH

Falta de uso de capacete

Além disso, a operação combate práticas perigosas, como dirigir sob efeito de álcool e excesso de velocidade.

Educação no trânsito também é prioridade

O IMMU reforça que as ações vão além da fiscalização. O órgão também investe em campanhas educativas para conscientizar a população.

O objetivo é reduzir comportamentos de risco e promover um trânsito mais seguro para todos em Manaus.

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