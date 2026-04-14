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Visita guiada ao Polo Industrial de Manaus aproxima alunos da logística portuária e das operações da Zona Franca de Manaus

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) iniciou a agenda de visitas guiadas a empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), por meio do programa Zona Franca de Portas Abertas. A ação reuniu 16 acadêmicos do segundo período do curso de Administração da Universidade Nilton Lins, com o objetivo de aproximar os estudantes das operações logísticas, serviços de cabotagem e atividades administrativas na área portuária de Manaus.

Além disso, o grupo conheceu a estrutura do Porto Chibatão e recebeu informações sobre a história do maior porto privado da Região Norte.

Alunos acompanham operações logísticas no porto

Durante a visita, os estudantes acompanharam atividades de carregamento e armazenamento de contêineres. Também observaram processos de transporte multimodal e cabotagem de mercadorias que entram e saem do Amazonas.

O grupo recebeu ainda informações gerais sobre a operação do Grupo Chibatão, responsável por parte da logística do estado.

Professor destaca integração entre teoria e prática

O professor Wladson Souza avaliou a atividade como uma oportunidade de conexão entre o conteúdo acadêmico e a prática profissional.

“São muitas atividades que funcionam de forma integrada para que tudo funcione perfeitamente, e para que o operacional funcione bem, é necessário contar com um trabalho administrativo eficiente”, destacou.

Sobre o programa Zona Franca de Portas Abertas, o professor afirmou que o processo de solicitação de visitas é simplificado.

“Bastou uma busca rápida na Internet para encontrar o site e o link de solicitação de visitas, o que facilita muito o trabalho das instituições que desejam participar”, disse.

Foto: Rosângela Alanis/Suframa

Porto Chibatão concentra fluxo logístico da ZFM

O Porto Chibatão opera a entrada da maior parte dos insumos utilizados na fabricação de produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM). Além disso, o terminal movimenta produtos como alimentos, vestuário, medicamentos e materiais de construção destinados ao consumo no Amazonas.

Suframa destaca importância da logística para a ZFM

O superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, afirmou que a compreensão da logística é essencial para entender o funcionamento do modelo da Zona Franca de Manaus.

“O Porto Chibatão é o principal ponto de escoamento da maior parte dos produtos do Amazonas, especialmente do Polo Industrial de Manaus, com a capacidade de atender à demanda logística atual, assim como à futura também, com base no crescimento econômico e na alta demanda de novos negócios”, ressaltou.

Ele também informou que o faturamento das empresas do Polo Industrial de Manaus no primeiro bimestre de 2026 foi de R$ 37 bilhões, mantendo estabilidade em relação ao mesmo período do ano anterior.

Além disso, as exportações registraram aumento de 27% no acumulado do ano, o que reforça a presença das empresas da ZFM no mercado internacional.

(*) Com informações da assessoria