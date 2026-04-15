Operação da PF

Segundo as defesas dos artistas, ambos ainda não tiveram acesso completo ao processo

Os funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo foram presos durante uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão. A ação aconteceu nesta quarta-feira (15) e também teve como alvo influenciadores digitais e outros envolvidos.

MC Ryan foi detido enquanto participava de uma festa no litoral de São Paulo. Já Poze do Rodo foi preso em sua casa, localizada em um condomínio de alto padrão no Rio de Janeiro.

Segundo as defesas dos artistas, ambos ainda não tiveram acesso completo ao processo, que corre em sigilo. Os advogados afirmam que vão se pronunciar oficialmente assim que analisarem os documentos e reforçam que seus clientes irão colaborar com a Justiça.

A operação segue em andamento e busca desarticular o grupo suspeito de realizar transações ilegais e ocultar a origem do dinheiro.

Confira a íntegra da defesa de MC Ryan:

“A defesa técnica de MC Ryan informa, de forma respeitosa, que até o presente momento não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos.

Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável. A defesa confia plenamente que os esclarecimentos necessários serão prestados oportunamente, acreditando que, já no início da investigação, a verdade dos fatos será devidamente demonstrada.”

Defesa de MC Poze do Rodo:

“A Defesa de Marlon Brandon desconhece os autos ou teor do mandado de prisão. Com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário.”

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