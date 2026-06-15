Benefício

Novo lote contempla trabalhadores e servidores públicos nascidos em julho e agosto que atendem aos critérios do programa.

O abono salarial PIS/Pasep 2026 libera um novo lote de pagamentos nesta segunda-feira (15). Desta vez, o benefício atende trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos nascidos em julho e agosto que cumprem os critérios do programa.

Os valores podem chegar a R$ 1.621, equivalente ao salário mínimo atual. No entanto, o valor varia conforme o número de meses trabalhados durante o ano-base de 2024. Além disso, os beneficiários poderão sacar o dinheiro até 30 de dezembro de 2026.

Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o benefício, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos. Confira:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 em 2024;

Ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

Ter os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial.

Além disso, os trabalhadores podem consultar o valor, a data de pagamento e possíveis benefícios pendentes pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

Mais de 26 milhões serão beneficiados

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 26,9 milhões de trabalhadores receberão o abono salarial em 2026. Ao todo, o governo prevê o pagamento de aproximadamente R$ 33,5 bilhões ao longo do calendário.

Além disso, os depósitos passaram a seguir datas fixas. Dessa forma, os pagamentos ocorrem sempre no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data coincida com fim de semana ou feriado.

Calendário do PIS/Pasep 2026

Janeiro: 15 de fevereiro

Fevereiro: 15 de março

Março e Abril: 15 de abril

Maio e Junho: 15 de maio

Julho e Agosto: 15 de junho

Setembro e Outubro: 15 de julho

Novembro e Dezembro: 15 de agosto

Por fim, o prazo para saque termina no último dia útil bancário de 2026. Portanto, quem tem direito ao benefício deve ficar atento ao calendário para não perder o prazo de retirada dos valores.

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