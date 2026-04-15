Polícia

A polícia foi acionada, conseguiu cercar a área e prender os suspeitos

Dois criminosos foram presos e outro conseguiu escapar, na manhã desta quarta-feira (15/04), suspeitos de manter um idoso refém durante assalto a uma floricultura, no Bairro de Flores, zona centro-sul da capital amazonense.

Testemunhas contaram à polícia, que os suspeitos invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto. Ainda de acordo com os relatos, o trio agiu de forma violenta e teria agredido a vítima na cabeça, que foi socorrida após o crime e encaminhada para uma unidade de saúde.

Foto: Divulgação

A polícia foi acionada, conseguiu cercar a área e prender dois suspeitos, enquanto o terceiro conseguiu fugir. O caso está sendo investigado.

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