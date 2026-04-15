Amazonas

Testemunhas relataram que o motorista do transporte coletivo permaneceu no local

O motociclista Paulo Eduardo do Nascimento Costa, 24, morreu após ser atingido por um ônibus da linha 340, na noite desta terça-feira (14), na avenida Constantino Nery, nas proximidades da rodoviária, zona centro-sul de Manaus. Ele havia saído do aniversário do próprio pai.

Até o momento, não há informações sobre as circuntâncias do acidente. Testemunhas relataram que o motorista do transporte coletivo permaneceu no local até a chegada da polícia, mas não deu detalhes sobre o caso.

Veja o vídeo;

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local constatou a morte do motociclista. O corpo de Paulo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

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