Prisão no Piauí

Suspeito abordava vítimas em locais movimentados e já tinha histórico criminal

Publicado em 15 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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Floriano (PI) – A polícia prendeu, nesta quarta-feira (15), um homem de 39 anos suspeito de perseguir e assediar crianças em supermercados no município de Floriano, no Piauí.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Piauí, após investigações que já acompanhavam o suspeito.

Suspeito agia em locais com grande circulação

Segundo a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e aos Grupos Vulneráveis (DEAMGV), o homem utilizava sempre o mesmo modo de ação.

Ele abordava crianças entre cinco e nove anos em supermercados. Além disso, aproveitava o grande fluxo de pessoas para não chamar atenção.

O suspeito usava boné para dificultar a identificação e fingia mexer no celular para parecer distraído.

Investigação aponta abusos e atos obscenos

De acordo com a polícia, o homem se aproximava das vítimas e praticava atos graves.

Ele tocava nas partes íntimas das crianças e também expunha os órgãos genitais. As investigações reuniram relatos que confirmam esse padrão de comportamento.

Suspeito já tinha histórico de crimes

Os investigadores identificaram que o homem possui antecedentes por tráfico de drogas.

Além disso, ele já acumulava pelo menos 20 ocorrências semelhantes no município de Canto do Buriti, também no Piauí.

Homem foi encaminhado ao sistema prisional

Após a prisão, a polícia levou o suspeito para a Penitenciária Gonçalo de Castro Lima.

O caso segue em investigação e será analisado pela Justiça.

Polícia reforça importância da denúncia

A Polícia Civil orienta que pais e responsáveis fiquem atentos a comportamentos suspeitos em locais públicos.

Além disso, a denúncia rápida ajuda a evitar novos casos e fortalece o trabalho da

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