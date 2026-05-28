Rio de Janeiro

Trabalhadores seguiam para uma obra quando foram baleados durante ação policial em São Gonçalo.

São Gonçalo (RJ) – Dois pedreiros foram mortos a tiros por policiais militares na manhã desta quarta-feira (27), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, e Edivan Felipe de Assis, de 46.

Segundo testemunhas, os trabalhadores seguiam de motocicleta para uma obra quando foram abordados pelos agentes e acabaram baleados. Familiares e moradores afirmam que os policiais teriam confundido ferramentas de trabalho e marmitas transportadas pelas vítimas com armas.

Após os disparos, objetos usados pelos pedreiros, incluindo uma régua de construção e recipientes de alimentação, ficaram espalhados pela pista.

A morte dos trabalhadores provocou revolta na comunidade. Moradores realizaram protestos na região e bloquearam trechos das rodovias BR-101 e RJ-104. Manifestantes acusam os policiais de execução e afirmam que mais de 40 tiros foram disparados durante a ação.

A porta-voz da Polícia Militar, tenente-coronel Cláudia Moraes, informou que o caso está sendo investigado e que as imagens registradas pelas câmeras corporais dos policiais serão fundamentais para esclarecer o que aconteceu.

Segundo a corporação, a equipe participava de uma operação de apoio a uma empresa de telefonia que realizava a retirada de torres de transmissão na área.

Os três policiais militares envolvidos na ocorrência foram afastados das atividades operacionais. As armas utilizadas na ação também foram recolhidas para perícia.

A Polícia Militar instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da abordagem e da morte dos dois trabalhadores.

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