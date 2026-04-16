Rio de Janeiro (RJ) – O Flamengo intensifica a preparação para enfrentar o Independiente Medellín e pode ganhar um reforço importante. O atacante Everton Cebolinha avançou na recuperação da fratura na costela e se aproxima do retorno.
Cebolinha treina com o grupo e pode reforçar o ataque
Cebolinha voltou a treinar com o elenco e participou das atividades no CT Ninho do Urubu. Ele respondeu bem à transição física e aumentou as chances de entrar na lista de relacionados.
O atacante se lesionou no dia 2, durante a partida contra o Red Bull Bragantino. Desde então, seguiu tratamento e agora se mostra pronto para retomar o ritmo de jogo.
Flamengo retoma treinos e acelera preparação
O elenco rubro-negro se reapresentou nesta terça-feira (14) e iniciou a preparação para o confronto. Os jogadores realizaram aquecimento e atividades leves nos primeiros minutos abertos à imprensa.
Além disso, o técnico Leonardo Jardim acompanha de perto a evolução dos atletas e ajusta a equipe para o duelo.
Saúl também evolui, mas retorno ainda é incerto
O meio-campista Saúl Ñíguez também voltou a treinar com o grupo. No entanto, ele ainda precisa recuperar o ritmo ideal após cirurgia no calcanhar esquerdo.
Por isso, a comissão técnica adota cautela e avalia seu retorno jogo a jogo.
Jorginho e Pulgar seguem fora da equipe
Enquanto alguns jogadores evoluem, outros continuam em recuperação. Jorginho e Erick Pulgar não participaram das atividades e seguem como desfalques.
A comissão técnica trabalha para recuperar os atletas o mais rápido possível, mas evita acelerar o processo para não correr riscos.
Flamengo busca vitória na Libertadores
O Flamengo enfrenta o Independiente Medellín na quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.
A equipe entra em campo pressionada por um bom resultado e aposta na força do elenco para conquistar a vitória.
Retorno de Cebolinha pode mudar o jogo
Com a possível volta de Cebolinha, o Flamengo ganha mais velocidade, drible e profundidade no ataque.
Além disso, o atacante amplia as opções ofensivas e aumenta o poder de decisão da equipe dentro de campo.
A comissão técnica deve definir a lista final de relacionados horas antes da partida. Até lá, o clube mantém a expectativa alta pelo retorno do jogador.
Leia mais: