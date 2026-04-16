Libertadores 2026

Atacante evolui de lesão e pode reforçar o time no jogo no Maracanã

Rio de Janeiro (RJ) – O Flamengo intensifica a preparação para enfrentar o Independiente Medellín e pode ganhar um reforço importante. O atacante Everton Cebolinha avançou na recuperação da fratura na costela e se aproxima do retorno.

Cebolinha treina com o grupo e pode reforçar o ataque

Cebolinha voltou a treinar com o elenco e participou das atividades no CT Ninho do Urubu. Ele respondeu bem à transição física e aumentou as chances de entrar na lista de relacionados.

O atacante se lesionou no dia 2, durante a partida contra o Red Bull Bragantino. Desde então, seguiu tratamento e agora se mostra pronto para retomar o ritmo de jogo.

Flamengo retoma treinos e acelera preparação

O elenco rubro-negro se reapresentou nesta terça-feira (14) e iniciou a preparação para o confronto. Os jogadores realizaram aquecimento e atividades leves nos primeiros minutos abertos à imprensa.

Além disso, o técnico Leonardo Jardim acompanha de perto a evolução dos atletas e ajusta a equipe para o duelo.

Saúl também evolui, mas retorno ainda é incerto

O meio-campista Saúl Ñíguez também voltou a treinar com o grupo. No entanto, ele ainda precisa recuperar o ritmo ideal após cirurgia no calcanhar esquerdo.

Por isso, a comissão técnica adota cautela e avalia seu retorno jogo a jogo.

Jorginho e Pulgar seguem fora da equipe

Enquanto alguns jogadores evoluem, outros continuam em recuperação. Jorginho e Erick Pulgar não participaram das atividades e seguem como desfalques.

A comissão técnica trabalha para recuperar os atletas o mais rápido possível, mas evita acelerar o processo para não correr riscos.

Flamengo busca vitória na Libertadores

O Flamengo enfrenta o Independiente Medellín na quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.

A equipe entra em campo pressionada por um bom resultado e aposta na força do elenco para conquistar a vitória.

Retorno de Cebolinha pode mudar o jogo

Com a possível volta de Cebolinha, o Flamengo ganha mais velocidade, drible e profundidade no ataque.

Além disso, o atacante amplia as opções ofensivas e aumenta o poder de decisão da equipe dentro de campo.

A comissão técnica deve definir a lista final de relacionados horas antes da partida. Até lá, o clube mantém a expectativa alta pelo retorno do jogador.

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