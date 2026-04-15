Tentativa de Feminicídio

Suspeito descumpriu medida protetiva e atacou vítima com extrema violência no AM

Publicado em 15 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Beruri (AM) – A Polícia Civil do Amazonas prendeu, nesta quarta-feira (15), um homem de 21 anos por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O crime ocorreu em julho de 2024 e chocou moradores do município.

A ação contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas.

Suspeito atacou vítima com 17 golpes de faca

Segundo o delegado Jailton Santos, o homem desferiu cerca de 17 golpes de faca contra a vítima, que na época tinha 22 anos.

Logo após o ataque, ele foi até a casa da irmã da jovem, coberto de sangue, e afirmou que havia matado a ex-companheira.

Vítima foi encontrada viva e pediu socorro

Após ouvir o relato, a irmã da vítima foi até a residência do casal.

No local, encontrou a jovem gravemente ferida no chão, ainda com vida, pedindo ajuda.

A equipe de socorro levou a vítima ao hospital de Beruri. Devido à gravidade dos ferimentos, os profissionais transferiram a mulher para uma unidade de saúde em Manacapuru.

Suspeito já havia descumprido medida protetiva

As investigações apontam que o agressor já possuía histórico de violência contra a vítima.

No dia 1º de abril de 2024, ele tentou atacá-la com uma faca, mas vizinhos impediram a agressão. Na ocasião, a Justiça concedeu liberdade provisória, com aplicação de medidas protetivas.

Mesmo assim, o suspeito descumpriu a decisão judicial e voltou a atacar a ex-companheira meses depois.

Crime deixou vítima sem chance de defesa

O relatório policial indica que a vítima não teve condições de se defender durante o ataque.

Os investigadores constataram que a mulher ficou em grave risco de morte, devido à quantidade e à gravidade dos ferimentos.

Polícia localiza e prende suspeito

Após reunir provas e concluir as diligências, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito.

Os agentes localizaram o homem e cumpriram o mandado nesta quarta-feira. Ele foi conduzido à delegacia e permanece preso.

Suspeito responderá por tentativa de feminicídio

O homem responderá pelo crime de tentativa de feminicídio.

Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Caso reforça alerta sobre violência contra a mulher

O caso evidencia a gravidade da violência doméstica e o risco de reincidência mesmo após medidas protetivas.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar agressões e buscar apoio das autoridades para prevenir novos casos.

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