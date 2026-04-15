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Prefeitura avança com concursos da Semmas e CGM e prepara nomeação dos aprovados após homologação

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão, divulgou os resultados dos concursos públicos para 65 vagas. Ao todo, as oportunidades se distribuem entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, com 30 vagas, e a Controladoria-Geral do Município, com 35 vagas. A publicação saiu no Diário Oficial do Município (DOM) na terça-feira (14/4).

Agora, a gestão prepara a homologação do resultado. Em seguida, iniciará o processo de nomeação dos candidatos aprovados.

O titular da Semad, Heliatan Botelho, afirma que a gestão do prefeito Renato Junior prioriza a legalidade e o cumprimento das normas. Além disso, ele destaca o papel estratégico dos concursos para a administração pública.

“O investimento em concursos públicos é o caminho para consolidar uma estrutura eficiente, estável e com resultados duradouros para a administração e para a cidade”, destaca.

Concursos registram alta concorrência

O Instituto Consulplan aplicou as provas em janeiro deste ano e conduziu o certame. Para as 30 vagas de nível superior da Semmas, 1.681 candidatos se inscreveram. Já a CGM registrou 16.448 inscritos para 35 vagas. Desse total, 11.501 concorreram às dez vagas de nível médio.

Além disso, a Controladoria realizou seu primeiro concurso desde a criação, em 2022. Por isso, o processo seletivo ganha ainda mais relevância no fortalecimento do órgão.

Prefeitura planeja novos concursos

A Prefeitura já planeja ampliar o quadro de servidores. Para 2026, a Semad conduz um novo concurso com 590 vagas destinadas à Guarda Municipal de Manaus.

Além disso, o município prevê novos certames para áreas não específicas e para o Instituto Municipal de Planejamento Urbano. Dessa forma, a gestão busca fortalecer a estrutura administrativa e ampliar a prestação de serviços à população.

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