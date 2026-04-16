Amazonas

Apesar do susto, não houve feridos

Um engavetamento envolvendo dois micro-ônibus de transporte especial e um carro destruiu o muro de uma casa na ladeira da Rua Prosperidade, no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus, na manhã desta quinta-feira (16/04). O acidente aconteceu por volta das 5h30, horário de grande circulação de trabalhadores na região.

Com o acidente, o muro ficou destruído e parte da dianteira do veículo também ficou danificada. Apesar do susto, não houve feridos.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente que envolveu os três veículos. A perícia criminal deve apurar as causas.

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