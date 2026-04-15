O Bayern de Munique venceu o Real Madrid por 4 a 3, de virada, e garantiu vaga na semifinal da UEFA Champions League. A partida marcou o jogo de volta das quartas de final.
Arda Güler marcou duas vezes para os espanhóis, enquanto Kylian Mbappé completou o placar. Pelo lado alemão, balançaram as redes Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise.
Com o resultado, o Bayern se junta a Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Arsenal na semifinal. Na próxima fase, os alemães enfrentam o PSG, repetindo a final de 2020.
Primeiro tempo tem gols rápidos e viradas
O jogo começou em ritmo acelerado. Logo aos 30 segundos, Manuel Neuer errou na saída de bola e Arda Güler aproveitou para abrir o placar.
Em seguida, o Real Madrid manteve a pressão e controlou os primeiros minutos. No entanto, o Bayern reagiu após escanteio cobrado por Joshua Kimmich. Após choque entre Andriy Lunin e Trent Alexander-Arnold, Aleksandar Pavlovic empatou.
Depois disso, o Real voltou a marcar em cobrança de falta de Güler. Ainda assim, o Bayern manteve a organização e empatou com Harry Kane após passe de Dayot Upamecano.
Segundo tempo é decidido nos detalhes
Na segunda etapa, o ritmo diminuiu. Por outro lado, o Bayern passou a controlar a posse, enquanto o Real apostava nos contra-ataques com Vinícius Júnior e Kylian Mbappé.
Aos poucos, o cenário mudou após a expulsão de Eduardo Camavinga. Com um jogador a mais, o Bayern pressionou.
Logo depois, Luis Díaz marcou com desvio na defesa e colocou os alemães à frente. Já nos acréscimos, Michael Olise definiu o placar em contra-ataque.
Próximos jogos
O Bayern volta a campo no domingo (19), contra o Stuttgart, pela Bundesliga, às 11h30 (de Manaus).
Já o Real Madrid enfrenta o Alavés na terça-feira (21), às 15h30 (de Manaus), pela La Liga.
*Com informações do Lance
Atlético de Madrid elimina o Barcelona e vai à semifinal da Champions