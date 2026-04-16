As inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Manaus terminam às 15h desta quinta-feira (16/04). O certame oferece 590 vagas, além de cadastro reserva. Os interessados devem se inscrever no site oficial da banca Instituto Consuplan.
A seleção prevê prova objetiva marcada para o dia 24 de maio e faz parte de um plano da Prefeitura de Manaus para ampliar o efetivo da corporação nos próximos anos. Ao todo, o concurso terá seis etapas, incluindo prova objetiva, prova discursiva, Teste de Aptidão Física (TAF), investigação social e curso de formação.
Para participar, é necessário ter ensino médio completo, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A ou B, entre outros requisitos descritos no edital, publicado no Diário Oficial do Município.
