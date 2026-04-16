Heitoraí (GO) – Um adolescente de 14 anos morreu nesta quarta-feira (15) após passar mal durante um treino de futebol no município.
O jovem foi identificado como Myguel Martins Oliveira.
Jovem passa mal e não resiste
Myguel sofreu um mal súbito enquanto treinava. A equipe prestou socorro imediato, mas ele chegou à unidade de saúde sem pulso.
Os profissionais tentaram reanimá-lo, porém o adolescente não respondeu aos procedimentos.
Causa da morte ainda será confirmada
A Secretaria de Saúde informou que aguarda o laudo do Serviço de Verificação de Óbito (SVO).
O exame deve indicar a causa da morte nos próximos dias.
Escola lamenta morte de estudante
Myguel estudava no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Dep. José Alves de Assis.
A instituição publicou uma nota de pesar e prestou solidariedade à família.
Prefeitura também manifesta luto
A Prefeitura de Heitoraí também lamentou a morte do adolescente.
Em nota, o município se solidarizou com familiares e amigos e desejou força neste momento de dor.
Comunidade se mobiliza após tragédia
A morte do jovem causou comoção na cidade.
Familiares, amigos e colegas prestam homenagens e aguardam a conclusão do laudo para esclarecer o caso.
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