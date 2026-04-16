Caso em Investigação

Jovem passou mal em campo, não resistiu e causa da morte será investigada.

Publicado em 16 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Heitoraí (GO) – Um adolescente de 14 anos morreu nesta quarta-feira (15) após passar mal durante um treino de futebol no município.

O jovem foi identificado como Myguel Martins Oliveira.

Jovem passa mal e não resiste

Myguel sofreu um mal súbito enquanto treinava. A equipe prestou socorro imediato, mas ele chegou à unidade de saúde sem pulso.

Os profissionais tentaram reanimá-lo, porém o adolescente não respondeu aos procedimentos.

Causa da morte ainda será confirmada

A Secretaria de Saúde informou que aguarda o laudo do Serviço de Verificação de Óbito (SVO).

O exame deve indicar a causa da morte nos próximos dias.

Escola lamenta morte de estudante

Myguel estudava no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Dep. José Alves de Assis.

A instituição publicou uma nota de pesar e prestou solidariedade à família.

Prefeitura também manifesta luto

A Prefeitura de Heitoraí também lamentou a morte do adolescente.

Em nota, o município se solidarizou com familiares e amigos e desejou força neste momento de dor.

Comunidade se mobiliza após tragédia

A morte do jovem causou comoção na cidade.

Familiares, amigos e colegas prestam homenagens e aguardam a conclusão do laudo para esclarecer o caso.

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