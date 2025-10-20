Suspeita

A Polícia Civil investiga a morte de Adriana Magalhães, de 51 anos, que passou mal após comer pizza na noite da última sexta-feira (17), no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ela não resistiu aos sintomas e morreu horas depois.

O sobrinho da vítima, Thiago do Prado, de 27 anos, também consumiu a pizza e está internado no Hospital Clínica Sul. Até esta segunda-feira (20), não havia atualização sobre o estado de saúde dele.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Guarda Civil Municipal foi acionada no sábado (18) pela unidade de saúde onde os dois foram atendidos. De acordo com o boletim de ocorrência, o chamado envolvia suspeita de envenenamento.

Ao chegarem ao local, os agentes foram informados de que Adriana e o sobrinho deram entrada no hospital com sintomas de intoxicação alimentar. A suspeita foi levantada pelo médico plantonista que prestou atendimento.

Um exame pericial foi solicitado ao Instituto Médico Legal (IML) e as investigações seguem em andamento para esclarecer as causas da morte. O caso foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.

